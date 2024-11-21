Войска КНДР присоединились к десантникам и уже воюют: детали разведки Южной Кореи

Войска Северной Кореи, прибывшие в Россию, интегрированы в состав российских воздушно-десантных и морских подразделений. Часть из них уже воюет в Курской области.

Об этом сообщает издание Dong-A Ilbo со ссылкой на разведывательную службу Южной Кореи.

По данным южнокорейской разведки, в конце октября войска КНДР были передислоцированы в Курскую область. В регионе они проходят тактическую подготовку. В частности, обучение по противодействию дронам. Впрочем, некоторые из солдат Северной Кореи уже вовлечены в боевые действия.

"Мы считаем, что есть жертвы, поскольку войска Северной Кореи начали участвовать в передовых боях", — отметили в разведке.

Что касается информации о пленных военных КНДР, NIS продолжает уточнять данные.

В Сеуле полагают, что КНДР могла отправить в Россию от 10 900 до 12 000 солдат. Кроме того, подтверждено снабжение Пхеньяном дополнительного вооружения в Россию. Среди передаваемого оборудования есть самоходные артиллерийские установки калибра 170 мм и реактивные системы залпового огня калибра 240 мм.

Как сообщалось ранее, Пхеньян назначил загадочного генерала руководить войсками в сотрудничестве с Россией. Это – генерал-полковник Ким Йон Бок. Он входит в десятку самых влиятельных военных деятелей страны, однако о нем известно очень мало, что редкость для военной верхушки КНДР.

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