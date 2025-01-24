Войска КНДР теряют способность наступать: британская разведка назвала потери корейцев

Несмотря на значительные боевые потери, войска КНДР добились под Курском лишь незначительных тактических успехов.

Подразделения войск Северной Кореи в Курской области потеряли более трети личного состава, из них около 1000 были убиты в ходе боевых действий.

Об этом сообщило Минобороны Великобритании со ссылкой на разведданные.

"По состоянию на середину января 2025 года, войска КНДР, скорее всего, потеряли примерно 4 тысячи личного состава в наступательных боевых действиях против украинских подразделений в Курской области РФ. Из них около четверти были убиты в бою", – говорится в сообщении.

В британской разведке отметили, что общее количество потерь северокорейцев составляет более трети от 11 000 военных КНДР, участвующих в боевых действиях Курской области.

"Высокий уровень потерь северокорейских военных за короткий период почти наверняка значительно ухудшил возможность подразделений КНДР вести наступательные боевые операции в поддержку попыток России вытеснить украинские войска с территории Курской области", — считают британские военные аналитики.

В Минобороны Британии также отметили, что, несмотря на значительные боевые потери, войска КНДР достигли под Курском лишь незначительных тактических успехов. Кроме того, северокорейцы "почти наверняка" испытывают трудности в оперативной совместимости с российскими подразделениями.

"Эти две группировки [российская и северокорейская – ред.] не имеют общего языка. Также войска КНДР почти наверняка испытывают трудности интеграции в структуру российского командно-административного управления", — подытожили в британской разведке.

Напомним, Северная Корея готовится перебросить в РФ дополнительные войска и отправить новую партию оружия. Ротация подразделений КНДР может произойти в апреле.

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