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Войска КНДР уже на передовой: глава ЦПД подтвердил удар ЗСУ по северокорейским позициям

Войска КНДР уже на передовой: глава ЦПД подтвердил удар ЗСУ по северокорейским позициям

Военные КНДР в Курской области проходят подготовку в боевых условиях / Иллюстративное фото / Фото: Associated Press

Войска Пхеньяна проходят обучение прямо на передовой, что делает их уязвимыми для украинских ударов.

Курская группировка Сил обороны Украины готовится к столкновениям с северокорейскими войсками. Официальные лица в Киеве подтверждают, что фиксируются единичные боевые столкновения с новыми союзниками России, а значит началась новая опасная фаза войны. 

Об этом пишет The Washington Post.

По словам главы Центра противодействия дезинформации СНБО Андрея Коваленко, северокорейские войска уже развернуты вдоль линии фронта в Курской области для "обучения использованию FPV-дронов в реальных боевых условиях". Вероятно, им потребуется на подготовку около трех месяцев, чтобы заменить на позициях российских солдат. Но тем временем Украина уже определила места их расположения.

"Мы знаем, что на этих позициях находятся северокорейцы, и эти позиции были поражены", – добавил он.

При этом Андрей Коваленко отказался комментировать потери.

Напомним, на аэродром Курска, вероятно, прибыли новые борта с северными корейцами. Для их прикрытия установили зенитно-ракетный комплекс "ТОР" и зарядили его ракетами.

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