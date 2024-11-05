Войска КНДР вступили в бои: Умеров подтвердил первые столкновения

Министр обороны Украины Рустем Умеров подтвердил во вторник, 5 ноября, что ВСУ впервые вступили в бой с северокорейскими солдатами с тех пор, как Пхеньян направил свои войска на помощь России.

Об этом Умеров рассказал в интервью южнокорейскому изданию KBS.

Министр отметил, что речь идет не о масштабных военных операциях, а лишь о нескольких "небольших боестолкновениях". Умеров не уточнил, на каком направлении фронта это произошло.

"Можно ли считать эти столкновения официальным началом участия Северной Кореи в войне? Да, я так думаю. Это были боестолкновения", – заявил Умеров.

Он также сообщил, что поскольку северокорейские военные маскируют под бурятов и пытаются выдать за подразделения российской армии, для подтверждения точного количества жертв и пленных со стороны КНДР придется провести процедуру проверки личности, прежде чем делать официальные заявления.

"Мы обнаруживаем контакты с северокорейскими силами, но считаем, что в ближайшие несколько недель будут новые бои и мы продолжим соответствующий анализ и проверку", — уточнил Умеров.

Министр обороны добавил, что украинские защитники ожидают новых стычек "в ближайшие недели".

Напомним, страны-члены G7 и Евросоюза готовят ответ на ввод войск Северной Кореи на территорию России потенциально для использования на поле боя против Украины. Государства также озабочены возможностью передачи из России в КНДР ядерных технологий или технологий, связанных с баллистическими ракетами.

Читайте также: