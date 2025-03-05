Войска НАТО не готовы к современной войне: как дроны изменили старые доктрины

Альянс должен признать преимущество беспилотных систем. Они позволяют не только экономить средства, но и сохраняют жизни солдат.

Вооруженные силы НАТО не готовы вести современную войну с использованием большого количества беспилотников.

Такую мысль высказал полковник Вадим Сухаревский, командующий Сил беспилотных систем ВСУ в интервью Reuters.

По его словам, за три года после начала полномасштабного вторжения России в Украину использование боевых дронов "перевернуло устоявшиеся доктрины войны".

"Из того, что я вижу и слышу, ни одна армия НАТО не готова противостоять каскаду беспилотников", – подчеркнул Сухаревский.

Он добавил, что Альянс должен признать экономическое преимущество беспилотников, которые часто обходятся гораздо дешевле, чем обычное оружие, необходимое для их уничтожения.

"Это просто элементарная математика. Сколько стоит ракета, сбивающая российский "Шахед"? И сколько стоит развернуть корабль, самолет или систему ПВО, чтобы стрелять по дронам?", – отметил Сухаревский.

Дальнобойные беспилотники могут стоить всего несколько тысяч долларов за самые простые модели-приманки, хотя ударные беспилотники типа "Шахед" оцениваются в десятки тысяч. При этом стоимость ракет-перехватчиков для современных систем ПВО обычно составляет сотни и даже миллионы в долларах США. Поэтому многие страны держат только ограниченные запасы таких ракет, а само их использование является крайне неэкономичным.

С тех пор, как Россия вторглась в Украину в 2022 году, произошло значительное расширение использования беспилотников. Украина заявляет, что в 2024 году она изготовила 2,2 миллиона небольших FPV-дронов и 100 тысяч более крупных, дальнобойных БПЛА. Ранее Россия заявляла о планах изготовить в 2024 году 1,4 млн FPV-дронов.

"Более 60% целей уничтожаются беспилотниками. Единственный вопрос в том, как будет развиваться тактика их использования, и, исходя из этого, технологический аспект", – пояснил военный.

Российские дроновые атаки с использованием одновременно более сотни БПЛА, или так называемые "рои дронов", стали обычным явлением в Украине. Как правило, россияне запускают одновременно ударные дроны Shahed иранской разработки и гораздо более дешевые дроны-"приманки", чтобы истощить ресурс украинской ПВО.

Поэтому украинские защитники используют мобильные огневые группы с пулеметами и военную авиацию, чтобы эффективнее сбивать дроны и экономить драгоценный запас ракет ПВО. Также ведется работа над отработкой других способов, в том числе с использованием FPV-перехватчиков и лазерного оружия.

Украина уже провела испытания лазерного оружия для сбивания дронов, но когда это оружие сможет проявить себя в боевых условиях, пока неизвестно.

По словам Сухаревского, боевые подразделения Сил беспилотных систем уже используют так называемый беспилотник-матку, который несет два FPV-дрона на расстояние до 70 км перед тем, как выпустить их. При этом матка одновременно действует как ретранслятор для связи с FPV.

Кроме дронов в небе украинские войска используют на фронте тысячи беспилотных наземных транспортных средств. А это означает, что для отправки в опасные районы для логистики или ведения боя требуется меньше солдат.

"Если бы не беспилотники, все было бы намного хуже. Беспилотники — это то, что позволяет нам давать асимметричный ответ, когда враг больше, сильнее и атакует", – сказал командующий Силами беспилотных систем.

Напомним, авиационный эксперт уверен, что украинские беспилотники имеют большой потенциал. Анатолий Храпчинский считает, что Украина могла бы объединить усилия по производству дронов с Европой.

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