Войска НАТО уже бы "выбросили россиян из Украины": адмирал сказал, что мешает

Роб Бауэр не считает невозможным участие войск НАТО в войне, однако в таком случае блок "рискует как альянс".

Войска НАТО уже выбросили бы российскую армию из Украины, если бы у РФ не было ядерного оружия.

Об этом глава военного комитета Альянса, адмирал Роб Бауэр сказал во время Пражского оборонного саммита.

"Я абсолютно уверен, что если бы россияне не имели ядерного оружия, то мы были бы в Украине и выбросили бы их. Но у них есть ядерное оружие", – сказал Бауэр.

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Он добавил, что в этом заключается разница между войнами в Украине и Афганистане.

При этом адмирал подчеркнул, что не считает невозможным участие войск НАТО в войне против России, однако в таком случае блок "рискует как альянс".

"Уже потом все говорят, что красная линия не была красной линией, поэтому почему мы не дали это оружие раньше? Но если вы смотрите на проблему в будущем – когда стоит вопрос и вы необязательно понимаете последствия – тогда это гораздо сложнее", – объяснил Бауэр.

К слову, Бауэр также заявлял, что любое мирное соглашение, заключенное новоизбранным президентом США Дональдом Трампом, которое позволит президенту РФ Владимиру Путину заявить о своей победе в Украине, навредит интересам Соединенных Штатов.

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