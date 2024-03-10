Войска НАТО уже есть в Украине: в Польше сделали громкое заявление

Польский дипломат поддержал инициативу Макрона об отправке войск НАТО в Украину.

Некоторые страны НАТО уже направили в Украину своих военных.

Об этом сообщил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в ходе конференции "25 лет членства Польши в НАТО".

Он отказался называть страны, отправившие своих военных в Украину, и сколько именно государств.

"В отличие от других политиков, не буду перечислять эти страны", – заявил министр.

Сикорский также прокомментировал инициативу французского президента Эммануэля Макрона по отправке воинских частей НАТО в Украину. Он поддержал его идею.

По словам польского дипломата, главная цель – это "изобретающий" ход, который нарушит спланированный сценарий России.

"Мероприятие должно реализовать творчески определенную и асимметричную эскалацию. Поддерживаю инициативу президента Эммануэля Макрона", — отметил Сикорский.

Напомним, в СНБО ответили, могут ли войска стран НАТО войти в Украину.

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