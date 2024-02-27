Войска НАТО в Украине: генсек сделал важное заявление

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что военный Альянс не планирует посылать воинские части в Украину — на фоне сообщений, звучащих от западных политиков.

Об этом со ссылкой на генсека сообщает Associated Press.

По словам Столтенберга, "союзники по НАТО оказывают Украине беспрецедентную поддержку". Между тем любое решение об отправке войск потребует единодушия от всех стран-членов.

"Мы занимаемся этим с 2014 г. и активизировали свою деятельность после полномасштабного вторжения. Но планов размещения боевых войск НАТО в Украине нет", — подчеркнул генсек Альянса.

Он назвал полномасштабное вторжение России в Украину "агрессивной войной, которая "грубо нарушает международное право". Генсек также отметил: по международному праву Украина имеет право на самооборону, а "мы имеем право поддержать их в отстаивании этого права".

Войска НАТО в Украине

Президент Франции Эммануэль Макрон не исключил, что в будущем войска стран НАТО могут быть введены на территорию Украины. Впрочем, "пока консенсуса относительно отправления войск нет".

Франция, страна-член НАТО, не исключает вероятности отправки своих военных в Украину. По словам премьера, Габриэля Атталя, нельзя позволить России выиграть войну в Украине.

Тем временем в администрации президента РФ Владимира Путина отреагировали на возможное введение войск НАТО в Украину. Мол, обсуждение на Западе возможности отправки войск в Украину — "важный и новый элемент".

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