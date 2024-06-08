Войска НАТО в Украине: Шольц жестко ответил на предложение Макрона

В ответ на слова президента Франции Эммануэля Макрона о намерении отправить в зону боевых действий военных инструкторов, канцлер Германии Олаф Шольц жестко обозначил свою позицию и подчеркнул, что ФРГ будет продолжать предотвращать эскалацию войны.

Об этом сообщает ntv.

"В Украине не будет солдат из нашей страны, а также из НАТО", — сказал Шольц, выступая на предвыборном мероприятии партии СДПГ в Дуйсбурге.

Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что стремится окончательно сформировать коалицию стран, готовых направить в Украину инструкторов в ближайшее время. Он добавил, что несколько партнеров уже дали свое согласие.

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