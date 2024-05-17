Войска НАТО в Украине: все начнется с первыми полетами F-16 – экспредседатель СБУ

Усилия Украины и НАТО следует начинать с конкретных совместных боевых операций, а не исключительно в виде конференций, встреч или разговоров.

Совместная с военными НАТО тренировка украинских военных и патрулирование украинского неба может стать предпосылкой для дальнейших боевых операций вместе с войсками западных стран.

Такое мнение высказал бывший глава Службы безопасности Украины Валентин Наливайченко в комментарии телеканалу "Еспресо".

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"Вместе с натовскими партнерами мы работаем, чтобы все-таки началось совместное обучение наших военных, особенно тех, кого мобилизуют и готовят для ВСУ, причем на территории Украины. Это быстрее, дешевле и эффективнее для нас и нужд Вооруженных Сил. Также мы серьезно работаем над тем, чтобы начались общие патрулирования украинского неба, хотя бы вдоль западной границе Украины", - отметил он.

По словам Наливайченко, совместные усилия Украины и НАТО следует начинать с конкретных совместных боевых операций, а не исключительно в виде конференций, встреч или разговоров.

"Это совместная противовоздушная оборона на прилегающих территориях Украины и все, что касается украинского неба. Так, как понимает это украинская сторона, все будет начинаться с первого применения F-16, первых двух-трех эскадрилий и их усиления возможной техникой, радарами и т.д. членов НАТО, наших партнеров", — заявил он.

Напомним, глава Объединенного комитета начальников штабов Чарльз Браун в четверг, 16 мая, назвал развертывание инструкторов НАТО в Украине неизбежным.

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