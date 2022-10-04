Войска РФ будут постепенно откатываться: кремлевские пропагандисты готовят россиян к сдаче части Херсонщины

Вооруженные силы Украины успешно продвигаются по Херсонскому направлению. Через несколько дней украинская армия освободила несколько сел. В Генштабе ВСУ не раскрывают названия всех освобожденных от врагов населенных пунктов, пока идет контрнаступление. Между тем, российские пропагандисты готовят свою аудиторию к потере части Херсонщины.

Об этом на своей странице в фейсбуке написал военнослужащий ТрО и депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань.

"Пропагандистские паблики рашистов готовят аудиторию к тому, что покинут Давидов Брид, Малую и Великую Александровку. Формулировка как всегда просто прекрасна: "Вэроятнее всего наши войска будут постепенно откатываться, держа ситуацию под контролем. ВСУ их уничтожают и оттесняют, но ситуацию под контролем (решисты держат). Комментарии под такими постами почему-то закрывали", - говорится в его сообщении.

Напомним, по данным американского Института изучения войны, ВСУ смогут освободить Херсон в ближайшие недели.

Почти все село – руина: люди из Каменки прошли через ад.

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