Войска РФ будут постепенно откатываться: кремлевские пропагандисты готовят россиян к сдаче части Херсонщины

Российские пропагандисты готовят граждан РФ к поражению своих войск на временно оккупированной Херсонской области.
Вооруженные силы Украины успешно продвигаются по Херсонскому направлению. Через несколько дней украинская армия освободила несколько сел. В Генштабе ВСУ не раскрывают названия всех освобожденных от врагов населенных пунктов, пока идет контрнаступление. Между тем, российские пропагандисты готовят свою аудиторию к потере части Херсонщины.
Об этом на своей странице в фейсбуке написал военнослужащий ТрО и депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань.
"Пропагандистские паблики рашистов готовят аудиторию к тому, что покинут Давидов Брид, Малую и Великую Александровку. Формулировка как всегда просто прекрасна: "Вэроятнее всего наши войска будут постепенно откатываться, держа ситуацию под контролем. ВСУ их уничтожают и оттесняют, но ситуацию под контролем (решисты держат). Комментарии под такими постами почему-то закрывали", - говорится в его сообщении.
Напомним, по данным американского Института изучения войны, ВСУ смогут освободить Херсон в ближайшие недели.
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