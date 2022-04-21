Войска РФ частично блокируют Харьков и разрушают его артиллерией – Генштаб

Войска РФ частично блокируют Харьков и разрушают его артиллерией – Генштаб

Идет частичное блокирование войсками РФ города Харькова и разрушение артиллерией его инфраструктуры.

Впрочем, в целом на Слобожанщине военная обстановка существенных изменений не претерпела.

Об этом сообщает Генеральный штаб Украины 21 апреля.

"На временно захваченной территории Харьковской области оккупационные войска запрещают перемещение местного населения в сторону территории, подконтрольной Силам обороны Украины, блокирована доставка гуманитарной помощи с украинской стороны", — рассказали в Генштабе.

Напомним, 21 апреля украинские защитники сбили российский самолет Су-34 на Изюмском направлении в Харьковской области.

Читайте также:

Большая чистка: российские чиновники и олигархи гибнут целыми семьями при странных обстоятельствах

Российская армия в Мариуполе во время эвакуации мирного населения пошла в наступление на ВСУ, удалось вывезти всего 80 человек

"Почерк настоящих профессионалов": тиктокеры Кадырова записали видео боя и снова стали посмешищем в Сети (видео)