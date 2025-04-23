Курск. / © Associated Press

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Войска агрессорки России недавно продвинулись в Курской и Белгородской областях. На территории РФ продолжаются бои.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны ( ISW ).

Геолокационные кадры за 22 апреля показывают, что российские силы недавно продвинулись вдоль шоссе 38H-609 Суджа-Гуево к югу от Олешни.

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Российские источники утверждали, что якобы их военные захватили монастырь Святого Николая юго-западнее Гуево, что вблизи международной границы, после того, как ВСУ якобы использовали Пасхальное перемирие против 20 апреля, чтобы восстановить позиции в монастыре. Впрочем, в ISW эти заявления не подтверждают.

Аналитики пишут, что связанный с Кремлем российский милблогер утверждал, что гора Фрагор является спорной «серой зоной». Оккупационная армия РФ заявила, мол, украинские войска взорвали здания в монастыре, но милблогеры утверждали, что россияне провели FAB-1500 или удар планирующей бомбой ФАБ-3000 по позициям ВСУ в монастыре.

Что касается Белгородской области, то российские милблогеры утверждали, что якобы украинские силы безуспешно атаковали вблизи Поповки и Демидовки. Также, по их информации, украинские войска удерживают позиции в окрестностях Поповки.

Напомним, аналитики France 24 назвали циничную цель диктатора РФ Владимира Путина во время кровавого удара по Сумам. По мнению аналитиков, Москва пытается показать преимущество на фронте, чтобы склонить администрацию США к уступкам.

Дата публикации 07:55, 15.04.25 Российский Курск ночью подвергся массированной атаке дронов