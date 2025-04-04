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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
Количество просмотров
138
Время на прочтение
1 мин

Войска РФ дальше продвигаются у границы Сумской и Курской областей: детали от ISW

У русских также есть продвижение на Белгородщине

Автор публикации
Елена Капник Елена Капник
Курская область.

Курская область. / © Associated Press

Российские войска недавно продвинулись вдоль границ Сумской и Курской областей. В частности, в северное Гуево, что к югу от Суджи.

Об этом говорится в отчете аналитиков Института изучения войны (ISW).

Российские милблогеры утверждали, что российские войска продвинулись к Олешне Курской области и к востоку от Басовки Сумской области. Впрочем, аналитики ISW не могут это подтвердить.

По информации российских источников, бои продолжаются на севере Сумской области северо-восточнее города Сумы - вблизи Басовки и Журваки. Тем временем украинские силы контратаковали к северу от города Сумы вблизи Веселовки.

Кроме того, войска РФ продолжили наступательные действия на северо-западе Белгородской области, но не продвинулись. Бои продолжались северо-западнее Белгорода возле Демидовки и Поповки.

Как сообщали в ГНСУ, а рмия РФ пытается прорваться через границу на Сумщине. Больше всего попытки прорыва фиксируются в сторону населенных пунктов Новенькое и Журавко.

Дата публикации
Количество просмотров
138
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