Войска РФ готовятся к осенне-зимней кампании наступления: добавится еще одно направление – эксперт

Полковник ВСУ в запасе и военный эксперт Роман Свитан подчеркнул, что наступательная операция оккупационных войск России продолжается. Однако враг сейчас готовит осенне-зимнюю кампанию.

Об этом он рассказал интервью OBOZ.UA.

"Что касается реальных наступательных действий, то Россия сейчас готовит осенне-зимнюю кампанию, собирает силы и средства, в них идет подготовка частей в тылу, за Уралом. Цель – продолжить выполнять задачи, на которых они остановятся в течение летней кампании. Вероятнее всего, цели будут те самые – выход на административные границы Луганской и Донецкой областей. Возможно, прибавится Запорожское направление", - пояснил эксперт.

По его словам, оккупанты пытаются растянуть линию фронта и рассредоточить силы ВСУ. Однако оккупанты также идут на то, чтобы отвернуть часть своих войск.

"Но небольшую часть. Это не сотни тысяч. Это полтора-два десятка тысяч россиян, которые пытаются где-то наступать. Однако они связывают наши резервы. И у нас войск меньше, чем у россиян. А если так, они будут пользоваться именно таким приемом – растягиванием войск по направлениям", - отметил Свитан.

Полковник ВСУ в запасе также добавил, что сейчас оккупанты просто уперлись в нашу линию обороны на Донбассе и пытаются ее продавить. Этого не получается, потому что там большая плотность войск. Поэтому они создают локальные столкновения в других местах, чтобы выдавить наши силы.

"Частно им это удается. Например, 92-я бригада была переброшена из-под Часового Яра под Харьков. Такого они хотят достичь по всей линии фронта. Но это не новое наступление, не какие-то новые операции. Это те же, только с другой интенсивностью", - резюмировал Роман Свитан.

Напомним, Свитан рассказал об угрозе наступления РФ на Сумскую область.

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