Войска РФ ищут пути выхода из позиционной войны: что придумывает враг – ISW

Оккупанты не в состоянии сосредоточиться в достаточном для прорыва количестве через украинские линии, ведь ВСУ наносят удары по всем сосредоточениям врага, превышающим один батальон.

Российские войска ищут пути выхода из позиционной войны и пытаются компенсировать удары украинских беспилотников и атаки по тылу.

Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).

Известный военный блогер из РФ заявил 23 января, что российским войскам нужно выяснить, как выйти из позиционной войны, но они не в состоянии сосредоточиться в количестве, достаточном для прорыва через украинские линии. Все потому, что ВСУ наносят удары по всем сосредоточениям российских сил, превышающим один батальон.

Как оккупанты пытаются выйти из позиционной войны

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Блогер утверждает, что украинские войска целятся по сосредоточениям российских сил даже в ближних тыловых районах. Он также сообщил, что украинские бойцы все еще обстреливают небольшие российские группы из одной-двух пехотных рот при поддержке 10 бронемашин с помощью ударов беспилотников, не давая оккупантам достичь передовых оборонительных рубежей ВСУ. Милблогер пожаловался, что единственным решением захватчиков было атаковать 10-20 пехотинцами с поддержкой бронетехники на "экстремальном" расстоянии позади пехоты.

Связанный с Кремлем военный блогер согласился со своим коллегой и заявил, что украинские технологические достижения осложнили российским войскам концентрацию нескольких дивизий в отдельной географической зоне без того, чтобы ВСУ заметили концентрацию сил.

Блогер подчеркнул, что российским силам необходимо как получить непрямое огневое превосходство над украинскими войсками, так и пересмотреть свое командование и управление, чтобы выйти из позиционной войны. Милблогер также указал, что захватчики на передовой должны иметь возможность быстро общаться, чтобы минимизировать время между обнаружением и нанесением удара по цели. По его словам, это изменение произойдет только при значительном изменении процессов.

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Проблемы в российской армии

В Институте обратили внимание, что характеристики и проблемы позиционной войны, озвученные российскими военными блогерами в последних дискуссиях, совпадают со многими системными проблемами армии РФ, на которые блогеры жаловались в течение длительного времени. Речь идет о плохом командовании и управлении, как вот ведение огня непрямым наведением, истощение войск из-за непродуктивных "мясных атак" на позиции ВСУ, плохое тактическое и оперативное планирование, борьба с противодействием украинским беспилотникам на линии фронта и в ближних тыловых районах.

"Пока нет никаких признаков того, что российское военное командование существенно улучшило любую из этих выявленных проблем на оперативном уровне, необходимом для прорыва позиционного фронта в одном или нескольких районах театра действий. Российские войска недавно доказали свою способность достигать незначительных тактических успехов во время интенсивных наступательных усилий даже с учетом этих системных проблем, в частности, вблизи Купянска в Харьковской области и Авдеевки в Донецкой области", – говорится в отчете ISW.

К слову, по мнению Героя Украины, сержанта 110-й отдельной механизированной бригады Игоря Тимощука, один штурм может изменить ход войны, если завладеть стратегическими позициями врага.

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