- Дата публикации
-
- Категория
- Война
- Количество просмотров
- 210
- Время на прочтение
- 1 мин
Войска РФ на востоке Украины: DeepState обновил данные
Об этом сообщает мониторинговый проект DeepState.
«Карта обновлена. Враг продвинулся в Серебрянском лесничестве (территория Луганской области) и возле Никаноровки (село Шаховской сельской общине Покровского района Донецкой области). Уточнена линия столкновения возле Толстого (село в Комарской сельской территориальной общине Волновахского района Донецкой области)», — говорится в сообщении.
Напомним, Силы обороны Украины второй день подряд контратакуют и преуспевают на Купянском направлении.