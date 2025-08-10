ТСН в социальных сетях

Войска РФ на востоке Украины: DeepState обновил данные

Враг продвинулся в Серебрянском лесничестве на Луганщине и возле Никаноровки Донецкой области.

Светлана Несчетная
Российские военные

Российские военные / © Укрінформ

Войска РФ продвинулись на востоке Украины: в Серебрянском лесничестве и возле Никаноровки.

Об этом сообщает мониторинговый проект DeepState.

«Карта обновлена. Враг продвинулся в Серебрянском лесничестве (территория Луганской области) и возле Никаноровки (село Шаховской сельской общине Покровского района Донецкой области). Уточнена линия столкновения возле Толстого (село в Комарской сельской территориальной общине Волновахского района Донецкой области)», — говорится в сообщении.

Напомним, Силы обороны Украины второй день подряд контратакуют и преуспевают на Купянском направлении.

