Войска РФ начали новый этап боевой подготовки в ОРДЛО, — украинская разведка

Оккупанты проводят интенсивную подготовку к обстрелам украинских позиций по артиллерии и минометам.

Украинская разведка сообщает, что российские войска и боевики на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях (ОРДЛО) с 1 декабря приступили к новому периоду оперативной и боевой подготовки.

Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

"В рамках указанного оккупантами проводятся мероприятия недели боевой готовности с отработкой вопросов приведения соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК в высшие степени боевой готовности. В то же время на отдельных направлениях противник ротирует подразделения на передовых позициях и проводит интенсивную подготовку артиллерийских и минометных расчетов к обстрелам позиций Объединенных сил ", — говорится в сообщении.

В разведке добавляют, что исполнение мер недели боевой готовности и ротация в оперативной группировке войск РФ контролируются представителями штаба 8 общевойсковой армии Южного военного округа ВС России.

Напомним, по данным Минобороны, Россия стянула более 94 тысяч военных к границам Украины и оккупированным территориям. Украинские военные рассматривают возможность нового нападения России, который, скорее всего, может прийтись на конец января.

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что в случае атаки со стороны России Украина приведет около 200 тыс. резервистов.

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