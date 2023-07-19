Войска РФ нанесли ракетный удар по Харьковщине: произошел пожар (фото)

В результате ракетного удара никто не пострадал.

Российские оккупанты в очередной раз нанесли ракетный удар по Харьковщине. Враг обстрелял Петропавловку Купянского района.

Об этом сообщили в пресс-службе МВД Украины.

Как стало известно, после ракетных обстрелов возник пожар на территории частного домовладения. Горела хозяйственная постройка на площади 100 квадратных метров. Пожар удалось ликвидировать в 15.10. Информация о жертвах и пострадавших не поступала.

Напомним, что ВСУ виртуозным выстрелом уничтожили два автомобиля российских оккупантов.

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