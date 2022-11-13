Войска РФ направили ракету на дома в Курахово: пострадал человек (фото последствий обстрела)

Российская армия нанесла ракетный удар по городу Курахово Донецкой области днем 13 ноября.

Об этом сообщил глава областной военной администрации Павел Кириленко.

Ракета РФ попала в двухэтажное здание. В результате удара оккупантов повреждены еще два соседних жилых дома и административное здание.

Один человек получил ранения.

Кириленко подчеркнул, что россияне бьют по всей территории области и призвал людей эвакуироваться.

"Вся свободная территория Донецкой области насквозь простреливается российским оружием. Прилететь может куда угодно и никогда. Не подвергайте себя опасности! Эвакуируйтесь!", — говорится в сообщении.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что ситуация сложная по всему фронту, однако особенно тяжело в Донецкой области. Однако глава государства отметил, что шаг за шагом военные движутся к возвращению украинского флага ко всем нашим городам и общинам.

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