Российские войска в течение 19 февраля продолжали наступательные действия в Курской области. Впрочем, они не совершили ни одного подтвержденного продвижения.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Американские аналитики подчеркивают, что военные РФ продолжали наземные атаки северо-западнее Суджи — в районе Свердликова, севернее Суджи — в районе Погребков и юго-восточнее Суджи — в районе Гуевого. В свою очередь, украинские силы контратаковали вблизи Свердликова, информируют российские источники.

В ISW не подтверждают заявления РФ о том, что якобы их армия продвинулась примерно на 1,2 км возле Лебедевки, в неопределенных районах вдоль реки Локня, а также — вблизи Свердликова.

Отмечается, что накануне "фюрер" РФ Владимир Путин заявил, что якобы подразделения российской 810-й отдельной морской пехотной бригады пересекли международную границу Курской области и Украины. Впрочем, в странские официальные лица опровергли это заявление и сообщили, что ВСУ отразили российские диверсионно-разведывательные группы, пытавшиеся пересечь международную границу. В частности, в направлении Николаев-Дарыно-Журавка. Кроме того, представитель Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко заявил, что пограничники не видят никаких попыток россиян прорваться через украинскую границу.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что Северная Корея снова перебросит несколько тысяч солдат в Курскую область. Вероятно, это будет две-три тысячи военных.

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