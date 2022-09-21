Войска РФ не прекращают атаковать Николаевщину: как прошли сутки в области

Российская Федерация не прекращает наносить удары по Николаевской области.

За прошедшие сутки, 20 сентября, от атак оккупационных войск страдали Николаевский и Баштанский районы.

Об этом сообщили в Николаевской областной военной администрации.

В Николаевском районе 20 сентября россияне ударили по объекту критической инфраструктуры в селе Шевченково, а также по поселку Первомайское. В результате атаки на село Белозерка получил ранения один человек. Кроме того, армия РФ направила два ударных дрона по прибрежной зоне Очакова. Один – удалось сбить, второй нанес самоликвидационный удар по побережью. Пострадавших нет, подчеркивают в ОВА.

В ночь на 21 сентября зафиксированы вражеские обстрелы кассетными снарядами южной и северной окраин селп Парутино Куцурубской общины.

В Баштанском районе в результате обстрела села Явкино повреждена линия электропередач. В результате атаки в некоторых населенных пунктах отсутствуют поставки электричества. По информации ОК "Юг", враг ударил по Баштанскому району двумя реактивными снарядами залпового огня "Смерч".

Под постоянным огнем остаются деревни на линии разграничения Березнеговатской общины. Вражеские обстрелы получили село Мураховка и поселок Березнеговатое. В районе Муравьевки пресечена попытка воздушной разведки оккупантов, сбиты два "Орлана-10".

В ОВА подчеркивают, что в Вознесенском и Первомайском районах день и ночь прошли относительно спокойно.

Напомним, начались 210 сутки героического противостояния Украинской нации российскому военному вторжению. ВСУ отбили атаки оккупантов на 10 участках в Донецкой области и помятошили вражеские подразделения в Запорожье. Детальнее о ситуации на фронте — в утренней сводке Генштаба ВСУ.

Читайте также: