Войска РФ несут наибольшие потери со времен пика битвы за Бахмут — британская разведка

Наиболее интенсивные бои продолжаются в Запорожской области.

В последние дни продолжаются ожесточенные бои, во время которых и Украина, и Россия несут значительные потери.

Об этом говорится в сообщении Минобороны Британии.

По данным ведомства, наиболее интенсивные бои продолжаются в Запорожской области, на западе Донецкой области и вокруг Бахмута. На всех этих направлениях Украина продолжает осуществлять наступательные операции и добилась небольших успехов, добавили в ведомстве.

В обзоре также отмечается, что российские оккупационные войска часто проводят достаточно эффективные оборонные операции.

"Обе стороны понесут большие потери, в то же время российские потери, вероятно, самые высокие со времен разгара битвы за Бахмут в марте", – говорится в сообщении.

Потери оккупантов по данным Генштаба

По состоянию на утро 18 июня 2023 года ВСУ уничтожили 219 820 солдат армии Российской Федерации. За прошедшие сутки было ликвидировано еще 650 военных. Данные уточняются.

В ночь на 18 июня Силы противовоздушной обороны избили два вражеских ударных вертолета Ка-52, четыре ударных иранских БпЛА Shahed-136/131, один "Ланцет". Также Силы обороны уничтожили семь вражеских разведывательных БПЛА оперативно-тактического уровня типов "Орлан-10", "Орлан-30", Zala и Supercam.