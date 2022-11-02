Войска РФ обстреляли Николаевщину кассетными снарядами: ранен человек, есть разрушение

Российские оккупационные войска продолжают обстреливать Николаевскую область, где за прошедшие сутки, 1 ноября, в результате чего ранен человек.

Об этом утром 2 ноября сообщил глава ОВА Виталий Ким.

Да, под обстрел россиян попала Шевченковская громада. Там в 12.10 войска РФ обстреляли сельскохозяйственное предприятие. Пострадавших, к счастью, нет.

Днем 1 ноября также оккупанты ударили по двум населенным пунктам Галицыновской громады. В результате обстрела кассетными снарядами в одном из пунктов человек получил ранения.

Утром, 2 ноября, в 06:00 в результате вражеских обстрелов поврежден жилой дом в населенном пункте Первомайской громады. Пострадавших нет.

В Баштанском районе под обстрелами РФ находилась Широковская громада, где от попадания боеприпасов и их обломков загорелось здание. Также попадания были в ранее разрушены здания. Пострадавших нет.

Продолжаются обстрелы

Березнеговатскую громаду также продолжают обстреливать оккупанты. Информация о повреждениях уточняется, никто из людей, к счастью, не пострадал.

В Первомайском и Вознесенском районах день и ночь прошли относительно спокойно.

Напомним, минувшей ночью россияне попали ракетами С-300 прямо в жилые дома, общежития и университет Николаева. В городе поврежден ряд гражданских объектов. Кроме того, погибла одна женщина.

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