Войска РФ остановились на Донбассе, ВСУ начали локально отвоевывать территории: детали NYT

Пока рано говорить о стабилизации фронта в Донецкой области.

Украинские вооруженные силы остановили наступление оккупационной армии России на востоке Донецкой области и начали отвоевывать небольшие клочки земли. Впрочем, захватчики все еще держат инициативу и ежедневно производят десятки штурмов на восточном фронте.

Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на аналитиков и украинских военных.

После более чем 15 месяцев наступления российские бригады истощены. В свою очередь, украинские силы пытаются это использовать в свое преимущество.

"Российские наступательные усилия в Донецке остановились в последние месяцы из-за плохой погоды, истощения российских войск и эффективной адаптации Украины к тому, как российские войска воюют", — сообщил старший научный сотрудник Фонда Карнеги за международный мир в Вашингтоне Майкл Кофман.

Он отмечает, что сейчас рано говорить о стабилизации фронта в Донецкой области. Впрочем, ситуация улучшилась, ведь Украина находит инновационные способы компенсировать нехватку войск.

Ситуация в Курской области

Издание пишет, что украинские солдаты ожидают от захватчиков перегруппировки и усиления наступательных усилий, чтобы воспользоваться внезапным прекращением военной помощи США и обмена разведданными. Ведь грозит взорвать военные усилия Украины.

Западные военные аналитики и американские официальные лица считают, что задержки в поставках техники, вероятно, продлятся несколько месяцев, прежде чем оказать значительное влияние на фронт. Впрочем, потеря разведданных уже вредит способности Украины наносить удары по российским командным центрам, центрам материально-технического обеспечения и сосредоточению войск по линии фронта.

Украинские военные заявили, что отсутствие разведки особенно проблематично в Курской области России, где российские и северокорейские войска находятся в наступлении и быстро продвигаются вперед. Пауза в обмене разведданными помешала способности ВСУ выявлять и атаковать силы страны-агрессорки в Курске и препятствовала ее способности наносить удары по важным целям. Украина считает контроль над этим регионом РФ чрезвычайно важным, чтобы использовать его как рычаг в любых переговорах о прекращении войны.

Кит Келлог, генерал армии в отставке, являющийся специальным представителем США в Украине, признал, что этот шаг будет оказывать "значительное" влияние на поведение Украины на поле боя.

Украина предложила немедленное частичное перемирие в воздушных и морских операциях и признала, что некоторые территории останутся под российской оккупацией. Однако американские официальные лица заявили, что приостановка будет оставаться в силе, пока украинцы не подчинятся неопределенным требованиям Белого дома.

Оборона Покровская

В декабре российские войска продвинулись примерно в трех милях от Покровска, города, который находится в центре многих железнодорожных и автомобильных путей в Донбасс. Но хорошо подготовленная украинская оборона помешала фронтальному штурму, поэтому россияне пытались охватить город с юга.

Поскольку российское продвижение замедлилось, а затем остановилось, украинские войска провели ряд локализованных контратак, чтобы восстановить выгодные позиции.

New York Times напоминает, что критическая нехватка войск и боеприпасов — усиленная шестимесячной задержкой американской помощи, а также организационными проблемами привела к захвату Россией около 1600 квадратных миль территории Украины в 2024 году.

Напомним, Financial Times со ссылкой на информированные о переговорах источники пишет, что Украина предложит частичное перемирие с Россией, чтобы возобновить обмен разведывательными данными и военную помощь. Речь идет об отказе от ударов с помощью беспилотников и дальнобойных ракет, а также прекращении боевых действий в Черном море.

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