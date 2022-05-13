Категория
Война
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Войска РФ "под дулом автомата" вывозят жителей Попасной на неподконтрольные Украине территории — Денисова

Дата публикации
Просмотры
1517
Время на прочтение
2 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Войска РФ "под дулом автомата" вывозят жителей Попасной на неподконтрольные Украине территории — Денисова

Фото: Associated Press

Российские оккупационные войска под дулами автоматов вывозят жителей захваченного города Попасная Луганской области в неподконтрольные Правительству Украины Первомайск и Стаханов.

Российские оккупационные войска под дулами автоматов вывозят жителей захваченного города Попасная Луганской области в неподконтрольные правительству Украины Первомайск и Стаханов.

Упорные бои за Попасную продолжались в течение двух месяцев. В городе, который с 8 мая находится под контролем российских сил, не осталось ни одного уцелевшего дома.

Об этом заявила уполномоченная ВР Украины по правам человека Людмила Денисова.

"На момент российской оккупации в городе находились полторы тысячи мирных жителей, которые не захотели уезжать из Попасной. Оккупанты отыскивают людей в укрытиях и под дулом автомата вывозят их в Первомайск и Стаханов, которые уже 8 лет оккупированы", — отметила она.

По словам Денисовой, такие действия являются нарушением статьи 49 Женевской конвенции об обращении с гражданским населением (1949 г.) и статьи 85 Дополнительного протокола № 1 к Женевским конвенциям (1977 г.). Этими документами запрещен какой-либо вид перемещения лиц с оккупированной территории.

"Призываю Комиссию ООН по расследованию нарушений прав человека во время военного вторжения РФ в Украину учесть эти факты военных преступлений и нарушений прав человека РФ в Украине", — резюмировала она.

В Луганской области вражеская пехота попыталась еще раз штурмовать Рубежное и Попасную

В Луганской области вражеская пехота попыталась еще раз штурмовать Рубежное и Попасную

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Следующая публикация