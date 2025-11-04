ТСН в социальных сетях

Войска РФ подбираются к Покровску: в ISW оценили, оказался ли город под реальной угрозой (карты)

Американские аналитики подтвердили продвижение оккупантов в Покровск.

Елена Капник
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
Покровск.

Покровск / © Associated Press

Российские войска продолжают продвигаться в направлении Покровска Донецкой области. Похоже, оккупанты чувствуют себя все увереннее в самом городе.

Об этом говорится в новом отчете Института изучения войны (ISW).

Геолокационные видеозаписи за 3 ноября свидетельствуют о том, что некоторые подразделения россиян недавно продвинулись в южной части Мирнограда, расположенном к востоку от Покровска, а также - в восточном Родинском, что к северу от Покровска.

Аналитики приводят заявление украинского офицера о том, что российские войска продолжают попытки глубже проникнуть в Покровск и пытаются установить наблюдательные посты и сосредоточить личный состав в городе. Кроме того, оккупанты пытаются установить оборону в неопределенных районах Покровска.

Источник, который, как сообщается, связан с украинской военной разведкой, сообщил, что войска РФ продолжают проникать в Покровск из района Зверево-Шевченко-Новопавловка, накапливаются на северо-восточной окраине города - вблизи Ровно и на северной окраине.

Кроме того, захватчики начинают создавать передовые наблюдательные посты и позиции операторов беспилотников, поскольку оккупанты накапливают достаточное количество живой силы в Покровске и размещаются на этих позициях.

В свою очередь, украинские силы продолжают оборонные усилия и контратаки на Покровском направлении. Геолокационные видеозаписи за 3 ноября свидетельствуют о том, что украинские защитники недавно продвинулись в восточном Родинском районе, где ранее российские источники заявляли о своем присутствии.

Кроме того, 7-й корпус быстрого реагирования Десантно-штурмовых войск Украины сообщил, что Силы обороны создали возможности для пополнения запасов и усиления войск на Покровском направлении в течение последних нескольких дней. Отмечается, что они помешали российским войскам дальнейшему продвижению в северном Покровске и перерезке автомагистрали H-32 в Покровске-Мирнограде.

Напомним, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что украинские военные усиливают давление на Добропольском выступлении и сдерживают наступление РФ на Покровск. По его словам, освобождены 188 км² территории.

Между тем военный обозреватель Богдан Мирошников заявил, что в Покровске продолжаются ожесточенные бои. Он призвал не распространять манипулятивные карты и слухи о якобы полном захвате города, ведь продолжается борьба за "серую зону", где ни одна из сторон не имеет стабильной логистики.

