Войска РФ продолжают оборудовать позиции в Курской области – Генштаб

В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины сообщили актуальную информацию о ситуации на северной границе с Россией.
В субботу, 7 апреля, зафиксировано усиление украино-российской границы на Северском направлении.
Об этом сообщили в пресс- службе Генштаба ВСУ.
На Северском направлении определенные подразделения вооруженных сил Российской Федерации продолжают выполнять задачи по прикрытию украинско-российской границы в Брянской и Курской областях.
В приграничных районах Курской области идет инженерное оборудование позиций.
Напомним, что оккупанты не прекращают ведение наступательных действий в Восточной операционной зоне с целью установления полного контроля над территорией Донецкой и Луганской областей.
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