Войска РФ продолжают оборудовать позиции в Курской области – Генштаб

В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины сообщили актуальную информацию о ситуации на северной границе с Россией.

В субботу, 7 апреля, зафиксировано усиление украино-российской границы на Северском направлении.

Об этом сообщили в пресс- службе Генштаба ВСУ.

На Северском направлении определенные подразделения вооруженных сил Российской Федерации продолжают выполнять задачи по прикрытию украинско-российской границы в Брянской и Курской областях.

В приграничных районах Курской области идет инженерное оборудование позиций.

Напомним, что оккупанты не прекращают ведение наступательных действий в Восточной операционной зоне с целью установления полного контроля над территорией Донецкой и Луганской областей.