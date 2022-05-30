Войска РФ продолжают подготовку к наступлению и изучают пути выдвижения – Генштаб

В Генеральном штабе ВСУ сообщили, что происходит на фронте в течение 96-го дня полномасштабной войны.
Так, на Слобожанском направлении войска РФ продолжают подготовку к наступлению. В частности, враг изучает возможные пути выдвижения, поставки вооружения и военной техники и материальных средств с территории России.
Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба ВСУ 30 мая.
Чтобы уменьшить наступательный потенциал украинских защитников россияне производят огненное поражение позиций Сил обороны по ствольной и реактивной артиллерии.
Также в Генштабе сообщили, что на Харьковском направлении оккупанты не проводили активных действий в течение последних суток.
"Основные усилия сосредотачивают на сдерживании действий украинских подразделений. Обстрелял гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Одноробовка, Уды, Русские Тишки и Черкасские Тишки", – говорится в сообщении.
Напомним, в Мариуполе россияне загрузили судно рулонной сталью. Они планируют вывезти награбленный груз в Россию.
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