Войска РФ продвигаются в Курской области, а вражеские ВРГ действуют на границе: детали ISW

Украинские военные контратаковали около двух населенных пунктов на территории РФ.

За прошедшие сутки российские захватчики продвинулись в Курской области. Геолокационные кадры за 21 февраля показывают, что они преуспевают в южной части Свердликового.

Об этом сообщается в новом отчете американского Института изучения войны (ISW).

Отмечается, что армия РФ продолжала наступать северо-западнее Суджи — в районе Погребков, Лебедевки, Никольского, Николаево-Дарьино и Свердликового, а также к югу от Суджи — в районе Гуево. Кроме того, российский источник ISW утверждал, что Силы обороны Украины контратаковали вблизи Свердликова и Гуева.

Американские аналитики подчеркивают, что, по словам спикера Северной группировки войск ВСУ полковника Вадима Мысника, небольшие российские диверсионно-разведывательные группы продолжают действовать на международной границе в районе Курской области, но ВСУ дают отпор этим группам.

Кроме того, 21 февраля в украинском ГУР сообщили, что в январе 2025-го гражданские россияне направили на 29% больше запросов (вероятно, чем в декабре 2024 года, чтобы найти родственников, действующих в Курской области), к украинской инициативе "Хочу найти", идентифицирующей погибших.

Как сообщалось, в ВСУ рассказали о ликвидации подразделений КНДР в Курщине. Указывается. что северокорейские военные хорошо ориентируются на местности, в основном не использующие технику.

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