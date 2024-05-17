Войска РФ продвинулись на Харьковщине, ВСУ выбили их с определенных позиций – ISW

Враг недавно захватил Лукьянцы и продвинулся поближе к Липцам.

Российские войска недавно продвинулись на Харьковщине вблизи Липцев и Волчанска, давят в районе Донецка. ВСУ вытеснили оккупантов с позиций возле Кисловки к юго-востоку от Купянска.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Российские захватчики недавно захватили Лукьянцы (к северо-востоку от Липцев) и продвинулись ближе к Липцам на фоне наступательных операций в этом районе 16 мая.

Также читайте РФ не планирует закрепляться в Волчанске: эксперт о коварном плане врага

Опубликованные 16 мая геолокационные кадры демонстрируют, что войска РФ продвинулись поближе к Липцам с северо-востока.

Российские источники утверждали, что оккупанты продвинулись на глубину до 1,2 км вблизи южной окраины Глубокого (к северу от Липцев), однако аналитики ISW еще не видели соответствующих доказательств.

Российские войска продолжали наступательные действия севернее Липцев в районе Пыльной, Лукьянцев, Глубокого и вблизи самих Липцев.

Враг недавно продвинулся в северной части Волчанска и продолжил наступление в этом районе 16 мая.

Геолокационные кадры за 16 мая свидетельствуют, что захватчики продвинулись по ул. Тараса Шевченко и вдоль ул. Короленко на севере Волчанска и захватили в городе центральную районную больницу.

Геолокационные кадры также показывают, что российские войска недавно достигли незначительных успехов в северо-восточной Старице (к западу от Волчанска на западном берегу реки Северский Донец).

Как утверждают российские источники, оккупанты продвинулись к Волчанску на 3 км и приближаются к Волчанскому кладбищу на северо-востоке города и Агрегатному заводу в центре населенного пункта.

В Генштабе ВСУ информировали, что войска РФ продолжали наступление в районе Старицы, Плетеновки и Волчанска.

Аналитики отмечают, что ограниченная боевая мощность, которую Россия выделила для наступательных операций на севере Харьковщины, возможно, уже ухудшилась.

"Похоже, что российские войска начали свою наступательную операцию на севере Харькова до того, как они завершили доведение Северной группировки войск до заявленной планируемой конечной численности, и им может не хватить боеспособных сил для достижения своих оперативных целей в Харьковской области", – оценивают в Институте изучение войны.

Напомним, как сообщили в Генштабе ВСУ вечером 16 мая, украинские войска отразили восемь вражеских атак в районах населенных пунктов Липцы, Старица и Волчанск на Харьковщине. Оккупанты пытаются прорвать оборону в направлении Шебекино – Волчанск. Ситуация в Волчанске контролируемая.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: На Харьковщину РФ может бросить еще больше войск — эксперт

Читайте также: