Войска РФ продвинулись в двух областях: что там происходит

Армия России продвинулась возле сел Степное и Вербовое в Днепропетровской области и в районе населенного пункта Новогригорьевка Запорожской области.

Об этом сообщили аналитики информационного ресурса DeepState.

Ранее сообщалось, что на Лиманском направлении российское военное командование поручает поднимать флаги для создания видимости численного превосходства над ВСУ.

Представитель украинской бригады, действующей на харьковском направлении, заявил, что российские войска в последние недели усилили артиллерийские и управляемые авиационные бомбардировки, а также наземные штурмы в этом районе. Они испытывают использование бронированных боевых машин для быстрой перевозки пехоты через открытые территории.