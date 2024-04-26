Войска РФ пытаются захватить как можно больше территорий Украины до прибытия помощи от США – ISW

Аналитики указывают на реальную угрозу захвата врагом Часова Яра, но, может быть, это будет не скоро.

Российские войска пытаются захватить как можно больше территории до прибытия в Украину военной помощи от США. Оккупанты попытаются наступать в направлении Авдеевки, потому что этот район дает больше возможностей для более быстрого достижения тактических успехов.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Сообщается, что войска РФ в районе Авдеевки остаются примерно в 30 км от заявленной ими оперативной цели в Покровске и примерно в 17 км от относительно крупных сел к востоку от Покровска.

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Эксперты ISW наблюдают большее давление российской армии на Часов Яр. Вражеские войска, которые находятся сейчас на восточной окраине Часова Яра, активизировали усилия по захвату города с марта. Они действительно представляют реальную угрозу захвата Часова Яра, однако, возможно, не смогут сделать это быстро.

Как пояснили аналитики, вражеская наступательная операция по захвату Часова Яра открывает россиянам ближайшие перспективы существенного продвижения в оперативном плане. Захват города может позволить оккупантам начать следующие операции по городам, которые образуют значительный оборонный пояс Украины в Донецкой области.

Отмечается, что российские войска, вероятно, будут пытатся захватить как можно больше территорий до прибытия помощи в сфере безопасности от США, которая значительно улучшит украинские оборонные возможности в ближайшие недели.

В Институте считают, что российские захватчики постараются наступать в направлении Авдеевки, ведь этот район предоставляет больше возможностей для более быстрого достижения тактических успехов, несмотря на относительную оперативную несущественность этих достижений.

Напомним, в Пентагоне сообщили, что США уже начали поставлять в Украину боеприпасы, которые являются наиболее неотложной потребностью для ВСУ.

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