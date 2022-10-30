Войска РФ с тяжелой артиллерии ударили по Никополю: ужасные кадры разрушений

В Никополе этой ночью оккупанты повредили 10 многоэтажных и частных домов.
Российские оккупационные войска в ночь на 30 октября накрыли огнем из тяжелой артиллерии Никополь Днепропетровской области.
Об этом утром 30 октября сообщил глава областной военной администрации Валентин Резниченко.
"Россияне не оставили в покое Никопольщину и этой ночью…Накрыли огнем из тяжелой артиллерии сам Никополь. Обошлось без пострадавших", — уточнил чиновник.
По данным властей, в результате этого обстрела в Никополе повреждены 10 многоэтажных и частных домов. А также хозяйственные постройки и газопровод.
Кроме того, российские снаряды прилетели в местное предприятие по вывозу бытовых отходов. Там произошел пожар, в результате чего серьезно повреждены авто предприятия. Пожар ликвидирован.
"В других районах кричали сирены, но обошлось без атак. И на эту минуту спокойно", — добавил Резниченко.
Обстрелы Никополя россиянами
Армия РФ регулярно обстреливает Днепропетровщину, в частности, Никополь. В мирном городе уже разрушены много многоэтажек и другой инфраструктуры.
В результате обстрелов Никополя ночью 29 октября ранение получил 39-летний мужчина. Его госпитализировали в больницу. Состояние мужчины средней тяжести.
Несколькими днями ранее армия Российской Федерации атаковала Никопольский район "Градами", тяжелой артиллерией и дронами-камикадзе. В результате вражеских атак повреждены дома, автомобили, пищевое предприятие и водопровод.
Также в минувшие выходные в Никопольском районе были ранены четверо мирных людей, один из них — в тяжелом состоянии.
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