Войска РФ штурмуют населенные пункты в Сумской области: детали от военных

Армия РФ. / © Associated Press

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Российские войска пытаются продвинуться в глубь Сумской области. Захватчики штурмуют Кондратовку и Локню.

Об этом сообщил спикер УВ "Курск" Ярослав Чепурный в комментарии "Суспільному" .

В свою очередь, украинские военные пытаются сдержать атаки, уничтожая российские пехотные группы.

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"Противник не прекращает попыток продвинуться в сторону населенных пунктов Водологи, Беловоды, Кондратовка и Локня на Сумщине", - подчеркнул Чепурный.

Украинские Силы обороны продолжают сдерживать русскую армию на Курском направлении. В частности, в Сумской области.

"Боевые действия продолжаются в районах Владимировки, Веселовки, южнее Журавки и Басовки. За долгое время российских бомбардировок и артиллерийских обстрелов эти пограничные населенные пункты россияне практически уничтожили", - добавил военный.

Ситуация в Сумской области

На 26 мая под контролем РФ находятся некоторые населенные пункты в Сумской области. Это Новенькое, Басовка Юнаковской общины и Веселовка, Журавка Хотинского общества.

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Известно, что агрессор РФ накапливает свои силы в Курской области и пытается малыми группами проникать на территорию Украины, в частности на Сумщину. Захватчики пытаются расширять зону активных боевых действий.

По информации президента Владимира Зеленского, сейчас на Сумском направлении россияне накапливают войска . Речь идет о более чем 50 тысячах солдат.

Тем временем аналитики ISW сообщают, что Россия меняет направление своего наступления и опрокидывает силы из Донбасса в северную Сумщину. Это может быть частью реализации идеи россиян о создании так называемой "буферной зоны" вдоль государственной границы.

Дата публикации 09:26, 28.05.25 Количество просмотров 9 Захватывают новые территории! Обострение там, где месяц назад было спокойно! Вживую с фронта