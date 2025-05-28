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Войска РФ штурмуют населенные пункты в Сумской области: детали от военных
Украинские Силы обороны пытаются умерить вражеские атаки.
Российские войска пытаются продвинуться в глубь Сумской области. Захватчики штурмуют Кондратовку и Локню.
Об этом сообщил спикер УВ "Курск" Ярослав Чепурный в комментарии "Суспільному" .
В свою очередь, украинские военные пытаются сдержать атаки, уничтожая российские пехотные группы.
"Противник не прекращает попыток продвинуться в сторону населенных пунктов Водологи, Беловоды, Кондратовка и Локня на Сумщине", - подчеркнул Чепурный.
Украинские Силы обороны продолжают сдерживать русскую армию на Курском направлении. В частности, в Сумской области.
"Боевые действия продолжаются в районах Владимировки, Веселовки, южнее Журавки и Басовки. За долгое время российских бомбардировок и артиллерийских обстрелов эти пограничные населенные пункты россияне практически уничтожили", - добавил военный.
Ситуация в Сумской области
На 26 мая под контролем РФ находятся некоторые населенные пункты в Сумской области. Это Новенькое, Басовка Юнаковской общины и Веселовка, Журавка Хотинского общества.
Известно, что агрессор РФ накапливает свои силы в Курской области и пытается малыми группами проникать на территорию Украины, в частности на Сумщину. Захватчики пытаются расширять зону активных боевых действий.
По информации президента Владимира Зеленского, сейчас на Сумском направлении россияне накапливают войска . Речь идет о более чем 50 тысячах солдат.
Тем временем аналитики ISW сообщают, что Россия меняет направление своего наступления и опрокидывает силы из Донбасса в северную Сумщину. Это может быть частью реализации идеи россиян о создании так называемой "буферной зоны" вдоль государственной границы.