Войска РФ снова продвинулись на Донбассе: как изменилась ситуация на фронте

Российские войска оккупационные войска снова продвинулись на Донбассе. В частности, в направлении Покровска, возле Торецка и Макеевки.

Об этом свидетельствуют данные аналитиков Института изучения войны.

Согласно геолокационным кадрам от 23 августа, россияне продвинулись в юго-восточной части Торецка.

По данным российских источников, российские войска также продвинулись в Центральную больницу в восточной части Торецка, но ISW не обнаружил подтверждения этого заявления.

22 и 23 августа войска РФ совершили наступательные операции в Торецке, а также в районе Северного, Дружбы, Нелиповки и Нью-Йорка.

Российские войска недавно продвинулись к западу от Донецка. Согласно геолокационным кадрам от 23 августа, российские войска продвинулись юго-западнее Красногоровки во время усиленного механизированного наступления численностью к взводу.

Ранее сообщалось, что российские оккупанты не прекращают попыток давления на позиции украинских защитников на Донбассе, в том числе на Покровском направлении. С некоторых участков поля боя ВСУ были вынуждены отступить, чтобы не попасть в окружение.

В Генеральном штабе ВСУ никак не комментировали слова американского Института изучения войны и рассказали о сложной ситуации на Покровском направлении, где россияне демонстрируют свои основные усилия.

В преддверии западные СМИ писали, что РФ хочет захватить Покровск, чтобы создать плацдарм для наступления на Днепр и Запорожье.

Оперативная информация с фронта на утро 21 августа

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