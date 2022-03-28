Войска РФ сосредотачивают усилия на сдерживании занятых рубежей и подготовке к возобновлению наступательных действий — Генштаб

Войска РФ сосредотачивают усилия на сдерживании занятых рубежей и подготовке к возобновлению наступательных действий — Генштаб

Оккупанты продолжают атаковать объекты военной и гражданской инфраструктуры.

По данным Генерального штаба ВСУ, российские войска продолжают готовиться к наступлению.

Основные усилия оккупанты сосредоточиваются на сдерживании занятых рубежей и подготовке к возобновлению наступательных действий.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ в Facebook.

Отмечается перегруппировка с целью наращивания наступательных возможностей для выполнения задач по выходу на административные границы Донецкой и Луганской областей.

Враг продолжает наносить ракетно-бомбовые удары по объектам военной и гражданской инфраструктуры.

Напомним, ВСУ успешно атаковали позиции оккупантов в Херсонской области.

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