Войска РФ ударили по Харькову: Синегубов срочно обратился к людям

Российские оккупанты днем 12 сентября нанесли удар по Харькову. Информация о пострадавших уточняется.

Об этом сообщил глава ОВА Олег Синегубов.

"Вниманию харьковчан: находитесь в укрытиях! Оккупанты нанесли удар по Харькову. Информация о пострадавших уточняется. Не игнорируйте сигналы тревоги!", — заявил Синегубов.

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Напомним, вечером воскресенья 11 сентября россияне нанесли циничный удар по объектам инфраструктуры, в результате чего в разных районах Харькова и области исчезло электроснабжение, проблемы со светом также были в Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Сумской, Полтавской, Сумской, Харьковской областях.

Сообщалось о перебоях с поставкой воды. По состоянию на утро 12 сентября после мощной атаки РФ почти во все дома вернули свет, возобновило работу и метро.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на циничный ракетный обстрел объекта инфраструктуры в Харькове. Он подчеркнул, что украинцы никогда не согласятся на "дружбу и братство" с Россией.

Зеленский объяснил, что "холод, голод, тьма и жажда – для нас не так страшно и смертельно, как русские "дружба и братство".

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