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Войска РФ ударили по предприятию в Вознесенске: есть раненые (фото)

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Войска РФ ударили по предприятию в Вознесенске: есть раненые (фото)

Фото иллюстративное / Фото: pixabay.com

Российские оккупанты 11 сентября обстреляли Вознесенск Николаевской области.

В результате очередного ракетного удара РФ по Вознесенску Николаевской области пострадали мирные люди.

Об этом сообщила глава Николаевского облсовета Анна Замазеева.

Как сообщают городские власти, оккупанты нанесли ракетный удар около 11.15 по одному из предприятий. По меньшей мере, четверо мирных людей пострадали.

"Об обстреле Вознесенска. По сообщению от ракетного удара по одному из предприятий, ранения получили 4 человека. На месте взрыва работают спасатели. Продолжались работы по поиску двух человек, которые также могли пострадать от обстрела. К счастью найденные работники оказались невредимыми", — говорится. в сообщении.

Напомним, российские оккупационные войска продолжают обстреливать Николаев и населённые пункты области. За прошедшие сутки под ударом оккупантов оказались Николаев, Баштанский, Вознесенский и Николаевский районы.

Как сообщалось, оккупанты ракетами обстреляли центр Днепра и ударили из РСЗО по Никополю, есть пострадавшие.

Ранее Ким объяснил, почему россияне нанесли удар по Ингульскому мосту.

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Дата публикации
Просмотры
2189
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