Войска РФ усиливают наступление на Сумщине и Харьковщине: эксперт назвал сроки

Солдаты РФ. / © Associated Press

Реклама

Армия Российская Федерация - наступательные действия в Сумской и Харьковской областях. Украинские Вооруженные силы отбивают оккупантов.

Об этом рассказал военный эксперт Александр Мусиенко в эфире " Эспрессо ".

"В общем, сейчас действительно ведутся активные боевые действия в направлении Сумщины и Харьковщины. Интенсивность боев в перспективе может возрасти - особенно в конце апреля или начале мая", - считает эксперт.

Реклама

По его словам, РФ сформировала для этого наступления группировку и она уже даже задействована. Впрочем, ВСУ сделали несколько важных шагов, чтобы врагу не удалось сформировать большой ударный кулак для наступления на территорию Украины. В частности, речь идет о превентивных действиях на территории Белгородской области.

Сдерживание оккупантов очень важно для защиты областного центра Сумской области и недопущения создания врагом плацдарма для дальнейшего продвижения вглубь Украины или для формирования так называемой санитарной зоны.

"Применяется ряд превентивных мер, чтобы не позволить врагу накопить ресурсы и большими силами приступить к реализации оперативных целей. Следовательно, наступательные действия уже продолжаются, и Силы обороны Украины отражают их как на Сумщине, так и на Харьковщине", - добавил Мусиенко.

Напомним, издание BBC пишет об угрозе окружения крупного областного центра. Выросла активность россиян на Сумском направлении. ВСУ опрокидывает туда дополнительные подразделения.

Дата публикации 19:49, 10.04.25 Количество просмотров 40 Переговоры активизировались! Плюсы и подводные камни для Украины!