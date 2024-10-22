Войска РФ увеличили количество казней пленных и применяют химоружие – ISW

Российские оккупанты в течение последнего времени увеличили количество систематических казней украинских военнопленных. Захватчики также продолжают использовать химоружие.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Как сообщили 21 октября украинские чиновники, российские военные 18 октября казнили двух безоружных и связанных украинских военнопленных вблизи Селидово Донецкой области, расстреляв их в упор.

По оценке аналитиков, российская армия за последнее время увеличила количество систематических казней украинских военнопленных. Это нарушение Женевской конвенции о военнопленных, которая запрещает бесчеловечное обращение с ними и казнь.

Также сообщается, что 20 октября российский военный блогер опубликовал видео и открыто заявил, что войска РФ применяют хлорпикрин (повреждающий легкие пестицид) против украинских войск.

Аналитики отметили, что Государственный департамент США еще 1 мая сообщил, что оккупанты используют хлоропикрин и вещества для борьбы с массовыми беспорядками (RCA), нарушая Конвенцию о запрете химического оружия, которую подписала Россия.

Украинские официальные лица ранее сообщали, что российские захватчики все чаще оснащают гранаты хлоропикрином.

"Очевидное систематическое совершение военных преступлений на всем театре боевых действий свидетельствует о том, что у российских войск низкий уровень дисциплины, а российские полевые командиры не делают ничего, чтобы предотвратить участие своих подчиненных в таком преступном поведении, или, возможно, даже поощряют их к нему. Нет никаких доказательств того, что Россия привлекает персонал к ответственности за нарушение законов войны, о которых сообщалось", – говорится в отчете ISW.

Напомним, 21 октября Офис генпрокурора Украины сообщил, что вблизи Селидово российские оккупанты вплотную расстреляли двух пленных украинских военных.

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