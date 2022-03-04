Войска РФ уже несколько часов методично обстреливают Чернигов – глава ОГА

Войска РФ уже несколько часов методично обстреливают Чернигов – глава ОГА

Данные о разрушениях и жертвах уточняются.

Российские оккупанты уже несколько часов методично обстреливают юго-восточные районы Чернигова. Пытаются попасть в дома и объекты инфраструктуры.

Об этом сообщил глава Черниговской областной государственной администрации Вячеслав Чаус в Telegram.

Для ликвидации пожаров и чрезвычайных происшествий от ГСЧС задействовано 6 единиц и 28 человек личного состава. Спасатели не могут полноценно работать, ведь ракетные обстрелы и авиаудары периодически возобновляются.

Данные о разрушениях и жертвах уточняются.

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