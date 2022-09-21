"Войска РФ висят на волоске": в Госдепе считают, что псевдореферендумы — "отчаянный шаг" Путина

В Госдепе не исключают, что Путин "будет использовать те виды оружия, которые не должен использовать".

Российские войска в Украине "висят на волоске", а планы Кремля провести "фиктивные референдумы" в оккупированных украинских регионах являются отчаянным шагом Владимира Путина.

Об этом заявила заместитель Госсекретаря США Венди Шерман, передает CNN.

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Шерман не исключает, что российский диктатор будет "использовать те виды оружия, которые не должен использовать". В частности, Шерман отметила, что Путин уже сделал оружием продовольствие и энергетику.

"Надеюсь, он понимает то, что сказал президент США Джо Байден: Не надо. Не делайте этого", — отметила заместитель Блинкена, напоминая о предупреждении главы Белого дома Путину, если РФ применит химическое или ядерное оружие.

Напомним, что 20 сентября российские СМИ писали о срочном видеообращении Путина и Шойгу, возможном объявлении частичной мобилизации в России и аннексии оккупированных частей Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областей.

Однако впоследствии в росСМИ появилась информация, что обращение Путина ожидается утром 21 сентября.

В Белом доме заявили, что, по их данным, Путин, вероятно, готовится объявить мобилизацию в РФ.

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