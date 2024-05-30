Войска РФ во Часовом Яру пытаются штурмовать микрорайон Новый – спикер 26-й артбригады

Враг также усиливает штурмы в направлениях Ивановского, Богдановки, Калиновки.

Российские войска пытаются штурмовать микрорайон Новый в Часовом Яру Донецкой области. Оккупанты также усиливают штурмовые действия на других направлениях в области.

Об этом сообщил начальник пресс-службы 26-й артиллерийской бригады имени генерал-хорунжего Романа Дашкевича Олег Калашников, передает "Эспрессо".

"Враг пытается штурмовать сам Часов Яр. Это там, где микрорайон Новый. Также усиливает штурмовые действия — это направление Ивановское, Богдановка, Калиновка. И не оставляет без внимания Клищиевку, Андреевку", — рассказал Калашников.

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Он сообщил, что российские войска уже применяют не только пехотные подразделения, но все чаще привлекают механизированную составляющую – танки и боевые бронемашины. Оккупанты начали интенсивнее применять артиллерию.

Спикер 26-й артиллерийской бригады отметил, что ситуация напряженная. Российская армия постоянно проводит наступательные действия, применяя все имеющееся оружие. Однако украинская "оборона стоит".

"Нужно отметить, что мы достаточно хорошо уничтожаем врага. Россияне теряют значительное количество техники и личного состава", – заметил Калашников.

Напомним, по сообщению аналитиков DeepState, российские войска продвинулись возле Нетайлово и Андреевки в Донецкой области.

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