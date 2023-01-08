Войска РФ во время "рождественского перемирия" обстреляли миссию ООН в Запорожье

Под обстрел оккупантов попала миссия ООН, которая везла гуманитарную помощь в прифронтовой город.

Российские оккупационные войска 7 января, несмотря на объявленное диктатором РФ Владимиром Путиным "рождественское перемирие", обстреляли гуманитарную миссию ООН, которая везла помощь в прифронтовой город Орехов Запорожской области.

Об этом рассказал глава Запорожской ОВА Александр Старух во время телемарафона.

Старух подчеркнул, что россияне продолжают нарушать правила ведения войны, заявленную "договоренность" и бить по громадам.

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"Несмотря на обещания врага прекратить огонь на праздник, миссия ООН, которая доставляла гуманитарную помощь в Орехов, попала под обстрел. Оккупант продолжает пренебрегать правилами ведения войны и плевать по громадам", — заявил Старух.

В составе миссии также была координатор ООН в Украине Дениз Браун.

По словам Старуха, прифронтовой Орехов регулярно страдает от обстрелов оккупантов. Глава региона назвал Россию "православным талибаном", который пренебрегает всеми правилами человеческого сосуществования.

"Россия — "православный талибан", который не понимает что-либо святое и пренебрегает всеми правилами человеческого сосуществования", — подытожил он.

Как Россия объявила "рождественское перемирие" и сама нарушила его

Российский диктатор Владимир Путин, который и начал широкомасштабную войну против Украины, 5 января 2023 года приказал своим военным прекратить огонь по всей линии столкновения сторон в Украине на Рождество. В Кремле обратились к украинской стороне с призывом также объявить режим прекращения огня в праздники.

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"Прекращение огня в Украине", по версии российского Минобороны, должно было продолжаться с 12:00 6 января до 24:00 7 января. Впрочем, россияне пренебрегли этим, традиционно, и ожидаемо обвинили Украину в несоблюдении режима "прекращения огня" на Рождество.

В Генштабе заявили, что 7 января, во время объявленного Кремлем так называемого "режима прекращения огня", российские оккупанты продолжали обстреливать позиции наших подразделений по танкам, минометам и ствольной артиллерии.

Глава государства Владимир Зеленский подчеркнул, что Россия, обстреливая позиции украинских военных во время их "рождественского перемирия", в очередной раз показала миру свою лживую сущность.

Только Гуляйполе в Запорожье оккупанты обстреляли в течение действия "перемирия" 220 раз.

В Запорожье поздно вечером 7 января во время так называемого путинского "перемирия" были слышны звуки взрывов.

Украинские власти и эксперты предупреждали, что это "прекращение огня" необходимо врагу только для передышки в войне и перегруппировки сил.

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