Войска РФ недавно восстановили утраченные позиции в Курской области — к северо-востоку от Журавли (восточнее Коренево).

Об этом говорится в отчете Института изучения войны.

По заявлениям российских источников, ВСУ уничтожили еще одну понтонную переправу в Глушковском районе и продолжают попытки выйти на трассу 38К-017. В ответ российские войска ужесточают контроль, устанавливая блокпосты вдоль дороги.

Минобороны РФ и российские провоенные блогеры заявили, что украинские силы продолжают атаковать в районе Коренево, возле Ольговки, Малой Локни, Камышевки, Марьевки, Черкасского, Поречного и Борков. Сообщается, что подразделения российского 382-го батальона морской пехоты 810-й бригады морской пехоты (Черноморский флот) действуют вблизи Спального.

Напомним:

России до сих пор не удалось выбить ВСУ на границу с Украиной из-за недостаточного количества войск и приоритетов. Украина контролирует около 1 300 кв. км российской территории, заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

14 августа журналисты немецкого издания заметили, что Путин заметно нервничал, слушая доклад о наступлении ВСУ в Курской области. Особенно его разозлил доклад временно исполняющего обязанности губернатора Курской области Алексея Смирнова, когда тот говорил об оккупированных населенных пунктах.

Издание The New York Times со ссылкой на анонимных американских чиновников сообщило, что России нужно от 15 до 20 бригад или не менее 50 тысяч военных, чтобы вытеснить ВСУ с российских территорий, которые Силы обороны Украины заняли во время наступления в Курской области.

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