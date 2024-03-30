Войска РФ заняли господствующие высоты в Часовом Яру: аналитик назвал угрозу

Сейчас сложная ситуация сложилась в городе Часов Яр Донецкой области. Войска РФ зашли на его окраины и заняли господствующие высоты.

Об этом заявил соучредитель проекта DeepState, аналитик Роман Погорелый в комментарии OBOZ.UA.

"Это плохо, это нельзя было допускать", — подчеркнул эксперт.

По его словам, выход на высоту дает оккупантам "оперативное пространство для дальнейшего продвижения, огневой контроль, потому что эта высота покрывает очень обширную область обзора". Военнослужащие РФ активизировались у Часового Яра, потому что имели успех, отметил Погорелый.

"Как только они видят успех на определенном участке, туда стягиваются силы. Часов Яр обстреливается из авиации и артиллерии. Соответственно, они начали все равнять с землей", — говорит аналитик.

Кроме того, Погорелый рассказал, что тяжелые бои продолжаются в Ивановском. Впрочем, населенный пункт враг полностью не контролирует. ВСУ пытаются сдерживать давление.

Они зашли на высоты к северу от Ивановского, там продолжаются очень тяжелые бои, ведь нельзя давать врагу продвигаться. Если они продвинутся еще больше на север, получат огневой контроль с высоты. Соответственно, будут перекрывать логистику и самое наше группировка окажется под угрозой", — подытожил эксперт.

Напомним, аналитики ISW в своем отчете подчеркивают, что кафиры имеют продвижение в Донецкой области. В частности, возле населенных пунктов вблизи Бахмута и Авдеевки, а также – временно оккупированного Донецка.

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