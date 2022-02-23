Войска России прибывают в ОРДЛО — Минобороны США

В то же время в Пентагоне подчеркнули, что пока войска России не выходят за пределы "ЛДНР".

В Министерстве обороны США сообщают, что российские войска прибывают в так называемые районы "Луганской и Донецкой народных республик".

Об этом во время брифинга сказал спикер Пентагона Джон Кирби в среду, 23 февраля.

"Вооруженные силы Российской Федерации прибывают в ОРДЛО, но пока не выходят за их пределы", — сказал он.

Отметим, что 22 февраля главари боевиков так называемых "независимых" "ЛНР" и "ДНР" Денис Пушилин и Леонид Пасечник обратились к президенту страны-агрессорке Владимиру Путину с просьбой оказать им военную помощь. В документах, в частности, говорилось, что Киев продолжает наращивать военное присутствие на линии боевого касания, получая при этом всестороннюю поддержку, в частности военную, от США и других западных государств. А также о том, что якобы киевский режим ориентирован на силовое разрешение конфликта.

Ранее, 21 февраля, глава Кремля Владимир Путин подписал указ о вводе войск на территории оккупированных районов Донецкой и Луганской областей. В указах о признании "ЛДНР" говорится, что РФ вводит свои войска в ОРДЛО в соответствии с обращениями вождей фейковых "ЛДНР".

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.