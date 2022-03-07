Войска России в Луганской области пытаются осуществить перегруппировку для наступления на Северодонецк

Войска России в Луганской области пытаются осуществить перегруппировку для наступления на Северодонецк

Вблизи города десантные подразделения не дают российскому нашествию подойти к городу

В Луганской области ситуация остается стабильно напряженной, ночь на 7 марта прошла относительно спокойно, но российские оккупанты пытались осуществить перегруппировку войск.

Об этом заявил глава Луганской ОВ Сергей Гайдай.

Вблизи Северодонецка десантные подразделения не дают русскому нашествию подойти к городу. "Враг и дальше пытается сделать перегруппировку для наступления на Северодонецк. Для него это принципиальный город", – рассказал Гайдай.

Он добавил, что оккупанты постоянно обстреливают жилые районы и всю инфраструктуру, которая касается поставки воды и газа. Во вражеский огонь попадают и больницы.

Известно, что погибшие среди гражданских. Однако, по словам главы ОВА, Вооруженные силы Украины держат все позиции и отбивают все атаки.