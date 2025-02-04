Войска КНДР отступили из Курской области: детали разведки Южной Кореи

Войска Северной Кореи, воевавшие с российскими войсками в боях против Украины, отступили из Курской области из-за значительных потерь. Пока они не участвуют в боевых действиях.

Об этом сообщила разведка Южной Кореи, сообщает издание Yonhap News.

Отмечается, что Сеул обнародовал разведывательные данные, подтверждающие, что солдаты КНДР были отозваны с фронта. Это произошло в середине января. Вероятная причина таких действий – большие потери.

"С середины января не было никаких признаков того, что северокорейские войска, развернутые в российской Курской области, участвуют в боевых действиях", – заявили в Южной Корее.

По оценкам Пхеньян отправил около 11 тыс. военнослужащих в поддержку России в войне против Украины. Из них, полагают, 300 были убиты, а еще около 2700 ранены, сообщило южнокорейское агентство.

Как сообщалось, войска Северной Кореи вывели с линии фронта на Курщине. По данным New York Times, в момент прибытия на поле боя солдаты КНДР были оставлены на произвол судьбы. Продвигаясь с небольшим количеством бронетехники, они редко останавливались, чтобы перегруппироваться или отступать.

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